Epidemie zwakt langzaam verder af, gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag

De corona-epidemie zwakt langzaam verder af. De voorbije week (16/06-22/06) kwamen er in ons land gemiddeld 89 nieuwe besmettingen per dag bij. Dat is een daling van 6 procent tegenover de week voordien. Toen was er nog sprake van gemiddeld 94 nieuwe besmettingen per dag.

Ook het gemiddeld aantal overlijdens daalde in dezelfde periode van 8 naar 7 per dag. Dat is een daling van 18 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 zakte de voorbije week (19/06-25/06) naar gemiddeld 15 per dag, in vergelijking met 18 per dag een week eerder. Dat is een daling van 15 procent.

Ook de bezetting van de ziekenhuizen daalde de voorbije week. Op 25/6 waren er 255 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. Op 18/6 waren dat er nog 340. Dat is een daling van 25 procent. In dezelfde periode viel ook het aantal bezette bedden op de afdeling intensieve zorgen terug van 52 naar 38. Dat is een daling van 27 procent.