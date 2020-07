Gemiddeld aantal besmettingen stijgt naar 221

Het zevendaagse gemiddelde van de coronabesmettingen is opnieuw fors gestegen. Er worden gemiddeld 220,6 besmettingen per dag geregistreerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Dit betekent dat er in de zeven dagen van 14 tot en met 20 juli gemiddeld 221 besmettingen per dag bevestigd werden. Dat is een stijging van 89 procent en dus bijna een verdubbeling tegenover de week voordien. Gisteren lag dat cijfer met gemiddeld 193 besmettingen nog onder de 200. Het is al de zestiende stijging op rij. Het cijfer van maandag 20 juli is ook nog verder gestegen: er werden in totaal 416 besmettingen op één dag geteld, gisteren waren er dat nog 370. Bij de overlijdens bedraagt het gemiddelde 2,9 per dag. Dat is een toename van 67 procent. Het aantal hospitalisaties bedraagt gemiddeld 13,9 per dag, een stijging van 49 procent. In totaal liggen al 203 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 147 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 28 een week geleden naar 40 gisteren.