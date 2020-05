Gemini lanceert eerste Belgische armband om contactloos te betalen

Het Limburgse armbandenmerk Gemini heeft met zijn smart jewelry een primeur beet. Ze lanceren namelijk de eerste 'handmade in Belgium'-armband waarmee je contactloos kan betalen. Hiermee speelt het bedrijf in op de behoefte om mobiel te betalen die door de coronacrisis sterk is toegenomen. Dankzij een ingebouwde chip gebeurt de betaling volledig contactloos en tot 50 euro zonder pincode.

In ons land werkt het merk hiervoor samen met een Belgische grootbank, waarvan de naam in juni bekendgemaakt wordt. Gemini ziet het echter groot want tegelijkertijd lanceren ze een testproject in Zweden en Noorwegen waarna het merk nog verder internationaal wenst uit te breiden.

Je bankkaart rond je pols

Contactloos betalen zit sinds de coronacrisis in de lift. Daar speelt het Belgische armbandenmerk Gemini op in met de lancering van hun smart jewelry. Dit slimme broertje van Gemini’s klassieke armband is uitgerust met een chip die contactloze betalingen aan een Bancontact-terminal mogelijk maakt. Voor bedragen onder 50 euro dien je zelfs geen pincode in te geven. Zo vervangt deze armband je klassieke bankkaart en hoef je je portefeuille niet boven te halen aan de kassa. Dat maakt het winkelen niet alleen praktischer, maar ook veilig en hygiënisch aangezien je voor kleine bedragen geen contact maakt met de terminal.

"We willen met deze innovatie niet alleen inspelen op de behoefte om contactloos te betalen, maar boren hiermee ook een nieuw marktsegment aan. Smart jewelry staat immers nog in zijn kinderschoenen dus wilden wij uitpakken met de eerste Belgische variant. Het is alsof je je bankkaart rond je pols draagt", aldus CEO Arne Schelkens.

Internationaal verhaal met lokale spelers

Het Belgische armbandenmerk Gemini groeide uit van start-up naar KMO en zet nu met deze smartline de volgende stap. En het bedrijf heeft ook uit internationale plannen. Tegelijkertijd met België lanceert Gemini namelijk een testproject in Zweden met SEB en in Noorwegen met Nordea. "We zien België en Scandinavië voor dit project als onze testlanden. Momenteel zijn we actief in 14 landen om onze smartline internationaal uit te breiden", aldus Schelkens.

Voor de productie van de armbanden werkt Gemini, net als voor de andere collecties, samen met lokale partners. Zo worden de armbanden vervaardigd in sociale ateliers in Hasselt, Lier en Wallonië. Een initiatief waarvoor ze in 2018 van Unizo de Provinciale Handmade in Belgium Award kregen.

Fashion meets banking

Onder de leuze fashion meets banking begint Gemini met een kleine collectie. Tegen eind 2020 voorziet het merk een uitgebreide collectie. Net als de andere armbanden van Gemini gaat het ook hier niet om unisex varianten maar om een mannenlijn. Vrouwen moeten echter niet treuren want later op het jaar verwacht het merk dit uit te breiden met de eerste vrouwelijke slimme armband.