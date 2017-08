Generatie YouTube (deel 5): Landschapsfotograaf Michiel Pieters reist de wereld rond dankzij Instagram

- De zelfverklaarde satanist die in Diepenbeek zijn moeder onthoofdde had al langer zware psychische problemen. Toch stuurden psychiaters hem naar huis na een gedwongen opname van amper een maand. - In Hasselt gaan steeds meer stemmen op voor een verkeersvrije binnenstad. Als de auto moet wijken voor de Virga Jessefeesten, moet het ook permanent kunnen, klinkt het. - De geurhinder in Heusden-Zolder verdwijnt als de windmolens in de omgeving worden stilgelegd. Dat zegt de zaakvoerder van het bedrijf dat de stank veroorzaakt.- De vzw 'Beverst Heeft Het' blijft het stadsbestuur van Hasselt jennen met hun gepikte slogan.- En in onze reeks over de Limburgse internetfenomenen maken we kennis met een 11-jarige Beringenaar met 10.000 volgers op zijn YouTubekanaal.