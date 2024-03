Aftrap van toeristisch seizoen in Genk

De situatie in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren is intussen stabiel, maar er is wel nog sprake van verhoogde waakzaamheid. "Scholen en moskeeën in de omgeving maken zich ongerust. Op sociale media worden er opruiende boodschappen verspreid. Daarom is er nog sprake van extra waakzaamheid op bepaalde plaatsen", vertelt TVL-journalist Luc Moons. "Er staan ook een tiental namen van Turkse personen op sociale media die geviseerd worden. Ook daar heerst ongerustheid over."