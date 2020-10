We zitten met het aantal coronabesmettingen in Limburg nu op het niveau van de eerste golf in maart en april. Als de curve tegen het einde van de week begint af te vlakken, zullen we het redden met ons gezondheidssysteem in Limburg en net voldoende bedden op intensieve zorg hebben. Maar het gaat erom spannen, aldus gouverneur Lantmeeters. Het grote probleem is dat een deel van de bevolking de coronaregels niet naleeft, zegt Lantmeeters. Hij vraagt dat de politiediensten in Limburg hard optreden. De Vlaamse regering kan vanavond niet anders dan de regels verstrengen. Dat gebeurt ook op vraag van de Limburgse burgemeesters. "Leef de bestaande coronaregels na", luidde nog eens de dringende oproep van de gouverneur, vanmiddag in de TVL-studio.