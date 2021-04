Genks schoonmaakbedrijf HiGenius investeert in schoonmaakrobots

door Dirk Billion

Schoonmaakbedrijf HiGenius uit Genk heeft 100.000 euro geïnvesteerd in de prototypes van twee Chinese schoonmaakrobots. Ze worden geprogrammeerd zodat de robots autonoom het kuiswerk kunnen doen. In China zijn zo’n robots vrij gangbaar, maar in België is HiGenius de eerste verdeler. Het is het bewijs dat ook de schoonmaaksector op de kar van de innovatie springt. Uit een bevraging van werkgeversalliantie VKW en Unizo Limburg blijkt dat zes op tien Limburgse bedrijven weer aan het investeren is. En dat met name in innovatie en duurzaamheid.