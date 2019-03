Genkse dertiger dood teruggevonden in vakantiehuis Ardennen

In een chalet in Forzée, een klein dorpje in de Ardennen, is een Genkenaar van 33 vastgebonden, gefolterd en vermoord. Het was de eigenaar van de chalet die het lichaam van de man vond. De zus van het slachtoffer vertelt intussen dat haar broer zaterdag ontvoerd werd. Drie verdachte twintigers uit Limburg zijn intussen aangehouden en verschijnen morgen voor de raadkamer. Volgens onze bronnen gaat het mogelijk om een afrekening in het drugsmilieu.