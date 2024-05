Genkse muzikant brengt nieuwe single 'Oppenheimer' uit

De zevende dag van de Cosmogolem, de 4 meter hoge reus van Koen Vanmechelen, gaat komende zondag door in LABIOMISTA. Het thema van deze editie vol spel, creativiteit en verwondering is 'Droomtuin'. Kunstenaar Koen Vanmechelen nodigt, samen met zijn Cosmogolem, op 19 mei alle kinderen, jongeren en hun familie uit naar Zwartberg, Genk, voor een onderdompeling in een programma vol activiteiten. "Dromen zijn een portaal naar een andere wereld," zegt Vanmechelen. "Ze openen onze geest voor het andere, het vreemde, naar schoonheid. Samen dromen is het mooiste wat een mens kan doen." Reus van hoopDe Cosmogolem is een grote, vriendelijk reus die geboren is uit een van de eerste houten sculpturen die de jonge Koen Vanmechelen 40 jaar geleden maakte: "Het was een houten vogel die zich tussen de mensen wou begeven en transformeerde tot een reus die onbevreesd de wereld afstapt. Met open handen, open hart en open hoofd vangt hij de dromen van kinderen en neemt hij deze mee naar andere plaatsen." Over de decennia heen evolueerde de Cosmogolem van een imposant houten sculptuur tot een wereldwijd symbool voor kinderrechten. De Cosmogolem is een vriend voor alle kinderen ter wereld. Waar de reus staat, komen kinderen samen om elkaar te ontmoeten en hun dromen te verbeelden in welke vorm dan ook. Hun creaties kunnen ze vervolgens door een luik in het hart aan de Cosmogolem toevertrouwen. Het kunstwerk helpt op deze manier kinderen wereldwijd hun eigen stem en identiteit te vinden. Poppentheater met FroeFroeTijdens de Dag van de Cosmogolem worden diverse workshops en activiteiten georganiseerd. Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld het betoverende poppenspel 'Droomtuin', een samenwerking tussen de kunstenaar, theatergroep FroeFroe en muzikanten, speciaal gecreëerd voor deze dag. Tijdens deze magische theaterervaring komt de Cosmogolem tot leven in een verhaal over hoop en moed. Het thema ‘Droomtuin’ vormt ook de leidraad voor de andere activiteiten: Rangers van het Nationaal Park Hoge Kempen nemen je mee op tocht door LABIOMISTA om te kijken wat er bloeit en groeit en laten de kinderen knutselen met natuurlijke materialen. Verder kan je je eigen shelter bouwen, zijn er voorleesmomenten i.s.m. Bib Genk, kan je happy stones beschilderen, en je eigen vriendje van hout maken. Alle activiteiten zijn bovendien gratis. BenefietIn 2023 landde de Cosmogolem in Musanze (Rwanda) en Colombo (Sri Lanka), de eerste keer dat hij dromen ving in Zuid-Azië. Binnenkort vaart hij de Baai van Bengalen en de Zuid-Chinese Zee over naar het eiland Cebu op de Filipijnen voor een project met onzichtbare kinderen dat ondersteund wordt dankzij de Dag van de Cosmogolem. Het Filipijnse Cosmogolem project zal ook een veilige plaats en inspiratiebron zijn voor kwetsbare gemeenschappen, vooral in ondersteuning van onderwijs en zelfexpressie van kinderen. Daarnaast ondersteunt de benefietdag ook het Genks goed doel 'Speel'Wij Nieuwe Kempen'. Wim Dries, burgemeester: "Speel'Wij is een wekelijks spel- en ontmoetingsmoment in de verschillende Genkse wijken, georganiseerd door Campus O3. Op deze plekken kunnen (groot)ouders met hun kinderen van 0 tot 3 jaar samen spelen maar ook ervaringen komen uitwisselen met andere (groot)ouders, samen babbelen of even op adem komen. Dat is belangrijk, want niet iedereen heeft hier thuis de ruimte of de rust voor. Dankzij Dag van de Cosmogolem proberen we zo ook de hefboom naar de buurt te versterken." Food en plezier op NomadlandVanuit de overkoepelende visie om duurzame, levendige gemeenschappen te ondersteunen, wordt er door LABIOMISTA bewust gekozen om geen horeca te voorzien op de site. Wel worden bezoekers aangeraden om de buurt in te trekken en zo de lokale zaken en intiatieven te ondersteunen of om zelf hun picknick mee te brengen. Ook op Nomadland, de unieke ontmoetingsplek ontwikkeld door de buurt, kunstenaar en de stad, staan de luifels van de kleurrijke pipowagens open voor lokale food en drinks. Voor de Dag van de Cosmogolem zijn er extra activiteiten voorzien voor kinderen; o.a. de Speel’bus van Campus O3, een gezellige leeshoek van Bibliotheek Genk, de reuze Cosmogolem neemt al je dromen in ontvangst of je kan gezonde smoothies trappen met de Sappentrapper.