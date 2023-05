Genkse Nawal Farih (cd&v) wil dat patiënt enkel remgeld betaalt

door Luc Moons

Laat iedere patiënt, naargelang het inkomen, 1 of 4 euro betalen voor de dokter, de tandarts of de kinesist. Met dat voorstel komt cd&v-Kamerlid Nawal Farih. De Genkse is verontwaardigd dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke niet wil meegaan in haar verhaal. Het duurt vaak heel lang eer mensen hun kosten bij de mutualiteit terugbetaald krijgen. "Dat is geld dat veel gezinnen goed kunnen gebruiken om tegen het einde van de maand toe te komen," aldus Nawal Farih. Ze stelt vast dat mensen het jaarlijks bezoek aan de tandarts of de dokter beginnen uit te stellen, gewoon omdat ze het financieel door het dure leven niet meer aankunnen.