De gemeente Zonhoven laat de tiende editie van de Poëzieweek niet zomaar voorbijgaan. Op vijf verschillende locaties in de Zonhovense natuur werden geïllustreerde gedichten van kunstenares DOiNK verborgen. Het thema van deze tiende editie van de Poëzieweek is ‘natuur’. Vrij verdwalen in woorden én natuur, dat is wat DOiNK doet met haar geïllustreerde, verborgen gedichten. Op pagina’s uit oude boeken, tijdschriften en kranten zoekt ze woorden die samen een verborgen gedicht vormen. Met een passende illustratie versterkt ze de symboliek vervolgens nog meer. Voor de gemeente Zonhoven maakte ze vijf unieke werken, stuk voor stuk met een knipoog naar de lokale dierenwereld.In de bibliotheek van Zonhoven kan je de originele ontwerpen bekijken. Maar voor de echte beleving moet je zelf op zoek gaan naar de gedichten in de Zonhovense natuur. Hier ervaar je in levenden lijve de interactie tussen de gedichten en hun omgeving. De plattegrond van de route vind je in de bib, in het UITpunt of via zonhoven.bibliotheek.be/vrij-verdwalen.