Eén van de mooiere boeken van 2020 is vandaag verschenen. "Hier blijf ik" is een ode aan kunst en natuur in Lommel en dat gelinkt aan poëzie. Zo'n 75 kunstwerken in het openbaar domein in de kunststad worden beschreven, gefotografeerd en gekoppeld aan een gedicht. Het is een project van ereburgemeester Louis Vanvelthoven. Hij bundelde Liliane Vertessen, Koen Vanmechelen en andere kunstenaars in een lijvig boek. Expert architectuur Jean Paul Billiau stond de toppoliticus bij met de beschrijving van Lommels prachtige gebouwen.