Geseinde Diepenbekenaar met 99 jaar rijverbod onderschept in Bilzen

De douane is op een tiental plaatsen in ons land binnengevallen waar illegale sigaretten werden geproduceerd, zo ook in Tongeren. Het is meteen de grootste operatie ooit tegen illegale sigarettenfabrieken. Voorlopig is sprake van 32 arrestaties. Op het bedrijventerrein in Tongeren werden ter plaatse elf Oekraïners opgepakt. Zij woonden ook op hun werkplaats. De strijd tegen illegale sigarettenfabrieken is volgens de douane nog lang niet gestreden, maar kort op de bal spelen is noodzakelijk.