Geurkunstenaar Peter de Cupere wint met 'Salt Flowers' prestigieuze prijs in Los Angeles

En dan de Vlaamse canon. Voor Limburg is Bilzen kampioen. Bilzen komt liefst vier keer terug. Wie Bilzen zegt, zegt Jazz Bilzen. De moeder van alle festivals is een onderdeel van het venster Rock Werchter. Ook politicus Camille Huysmans, geboren in Bilzen, wordt vermeld. Hij was ooit premier van België. Het is een rijke canon, zonder schaamte voor het verleden en zonder schrik voor de toekomst. Dat zegt journalist Walter Pauli. Jawel, afkomstig uit Bilzen.