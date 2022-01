Gewonde bij steekpartij in Hasselts appartement

De politie LRH heeft een winkeldief opgepakt. Hij had drie kledingstukken gestolen in twee verschillende winkels in Hasselt. De verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Een winkeldetective in een winkelketen in de binnenstad van Hasselt merkte een persoon op die onlangs kleding gestolen had. Bij het verlaten van het pashokje controleerde hij de man. De verdachte droeg twee kledingstukken waarvan hij het alarm onklaar had gemaakt. De man had ook een kniptang op zak om alarmsystemen uit kledingstukken te knippen. Na controle bleek hij nog een kledingstuk te dragen dat hij in een andere winkel had gestolen. In totaal had de man 3 kledingstukken gestolen ter waarde van 780 euro. De politie nam de verdachte mee naar het politiekantoor. De 34-jarige man verbleef illegaal in het land en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om hem aan te houden.