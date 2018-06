Gezinnen met kinderen met zeldzame ziekten vragen hulp aan Maggie De Block

De vzw Stijn bestaat niet enkel uit zorg in de 7 dienstencentra. Het biedt ook buiten de centra diensten aan. Zo maken ruim 1800 mensen gebruik van de thuisbegeleiding en persoonlijke assistentie. En ook de Limburgse Stichting Autisme maak deel uit van het netwerk. In deel 4 van onze reeks maken we kennis met De Kapelanij in Zutendaal, een restaurant waarin mensen met autisme meedraaien. En we gaan op bezoek bij het gezin Maes in Sint-Truiden. Zij kregen 15 jaar lang steun van thuisbegeleidster Marleen. Toen zij onlangs terug op bezoek ging bij hun zoon Lukas was dat een blij weerzien.