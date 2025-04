Gezinsvriendelijke fietsvakantie in Bokrijk

Het communicatie-en marketingbureau RCA uit Hasselt gaat van naam veranderen. Het bedrijf zal vanaf nu onder de naam Cartel Agency verdergaan. Vorig jaar werd het bedrijf overgenomen door Glowi, de holding boven bedrijven als het Poetsbureau. Nu is het hele bedrijf toe aan een rebranding. De overkoepelende groep met meer dan 100 medewerkers krijgt de naam 'Friends of Cartel' en het marketingbureau zal onder de naam Cartel Agency verder werken. “Wij kiezen hierin resoluut voor experts en expertises, voor mensen en vakmanschap. Hebben we altijd gedaan, zullen we altijd doen,” zegt CEO Tom Van den Bergh. Die keuze krijgt vandaag een nieuwe naam: de agencygroep rond RCA en HeadOffice gaat voortaan door het leven als Friends of Cartel. Volgens de CEO is cartel een woord met gelaagdheid. Het betekent oorspronkelijk samenwerking of een vereniging van vakmensen. "Mensen die kiezen voor het metier. Voor het ambacht van merken, marketing en communicatie,” licht Tom Van den Bergh toe.