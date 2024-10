door Anastacia Reviers

Afsluiten doen we in Gneistan, de werkplek van de kleine uitvinder Gneis. Het belevingsparcours door Gneistan is tijdens de herfstvakantie te bezoeken in het Energiegebouw van C-Mine in Genk. Het is de tweede keer er zo'n tocht doorgaat in Genk. Vorig jaar kwamen er maar liefst 8.000 bezoekers, dit jaar is de capaciteit vergroot en wordt er op 10.000 gemikt. Wij mochten vandaag al een kijkje gaan nemen in Gneistan.