Goud op WK levert Nina Derwael slechts 2.725 euro op. "Sportbonden moeten ingrijpen"

In TVL Sportcafé blikken we met Tectum Achel en Greenyard Maaseik vooruit op de start van de volleybalcompetitie. En ook in het Moment is er aandacht voor volleybal. Allan Van de Loo speelde in een ver verleden voor Maaseik en niet heel lang geleden ook voor Achel. Hij was zelfs één van de drijvende krachten achter de promotie van Achel naar de Liga A. Eén van de vele hoogtepunten in z'n carrière.