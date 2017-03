Deze hele week stellen we u de genomineerden van de gouden kinderschoen voor. Een prijs van de Vlaamse steden en gemeenten voor de opmerkelijkste initiaven in de kinderopvang in Vlaanderen. Zeven project in Limburg zijn genomineerd. Zo ook de Robbedoes in Neerpelt. Daar vangen ze al 25 jaar lang kinderen op zonder voorinschrijving. Ouders moeten dus niet op voorhand laten weten of hun kind na school naar de opvang komt. Handig als je plots moet overwerken zegt de opvang.