Gouverneur Lantmeeters: "Er komen geen versoepelingen tijdens de eindejaarsperiode. Ziekenhuizen kunnen derde golf niet aan"

Zowel de stijging in het aantal besmettingen als in het aantal hospitalisaties vertraagt op dit moment. Op 3 november werd een record van 879 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren dat er nog maar 400. "Het aantal besmettingen en hospitalisaties blijft verder dalen. Het aantal patiënten op intensieve zorg stijgt nog licht, maar mogelijk volgt deze week een stabilisatie", zegt viroloog van het Nationaal Crisiscentrum Steven Van Gucht. Het aantal infecties en ziekenhuisopnames blijft dalen in België, ook al neemt het aantal bezette bedden op de intensive care licht toe. "We kunnen verwachten dat dit cijfer in de loop van de week een hoogtepunt zal bereiken en onder de 1.500 patiënten zal blijven. Het is veel, het is meer dan de eerste golf, maar gelukkig onder de maximale capaciteit die voor deze patiënten was gepland," zegt Van Gucht. Maar de viroloog waarschuwt wel: "De coronacijfers zullen nog veel verder moeten dalen om in een veilige zone terecht te komen."Limburgse coronacijfersIn de periode van 30 oktober tot 5 november raakten gemiddeld 9.487 Belgen per dag besmet met het virus. In diezelfde periode testten in totaal 2.599 Limburgers positief. In de Belgische ziekenhuizen worden momenteel 6.733 bedden ingenomen door mensen met Covid-19. Daarvan liggen er 1.420 op intensieve zorgen. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 258 coronapatiënten. 83 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. In de periode van 1 tot 7 november overleden er 29 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad in onze provincie is gezakt naar 0,76. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt minder dan 1 andere persoon zal besmetten.