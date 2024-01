GRAFIEK. Vlaamse jongeren geven voorkeur aan Vlaams Belang

In Limburg is Zuhal Demir (N-VA) met voorsprong de populairste politicus (23 procent). Dat blijkt uit een peiling in opdracht van TV Limburg en Hogeschool PXL bij 1.085 jongeren tussen 18 en 22 jaar. Dit is de groep jongeren die voor het eerst stemt in 2024. Wouter Beke (cd&v, 13 procent) staat op de tweede plaats, en dat is opvolland hoger dan de andere Limburgse excellenties Lydia Peeters (Open Vld, 10 procent) en Jo Brouns (cd&v, 7 procent). De vraag naar beste en slechtste politicus van Limburg werd voorgelegd aan een apart panel van Limburgse first voters tussen 18 en 22 jaar.Bekijk het volledige bericht hier