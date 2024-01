GRAFIEK. Zuhal Demir populairst bij Limburgse jongeren

Een kwart van de jongeren zou de voorkeur geven aan Vlaams Belang. Dat blijkt uit een grootschalige peiling onder Vlaamse jongeren tussen 18 en 22 jaar, uitgevoerd in opdracht van Hogeschool PXL en TV Limburg. Na Vlaams Belang is Groen de partij die het meeste stemmen zou behalen bij jongeren. 17,7 procent van de jongeren zou op deze partij stemmen. N-VA (15,8 procent) en PVDA (13,2 procent) volgen op de derde en vierde plaats. Verliezers De traditionele partijen CD&V (10,0 procent), Vooruit (9,8 procent) en Open VLD (7,6 procent) vinden geen aansluiting bij jongeren tussen 18 en 22 jaar. De peiling in opdracht van Hogeschool PXL en TV Limburg is uitgevoerd bij 1.085 Vlaamse jongeren. Het is de eerste die het stemgedrag van jongeren in aanloop naar de verkiezingen in juni in kaart brengt. In de zomer trekken meer dan een half miljoen Vlaamse jongeren voor het eerst naar de stembus. Bekijk het volledige bericht hier