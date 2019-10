Greenyard Maaseik mag naar Rusland, Turkije & Polen in de Champions League

In het basketbal ontvangt Limburg United morgen landskampioen Oostende. Beide ploegen doen het uitstekend in de competitie. De kustploeg is de ongeslagen leider in de poule terwijl Limburg United drie van z'n vier competitiewedstrijden won en enkel van Oostende verloop op de eerste speeldag. Bij Limburg United hopen ze uiteraard op een stunt tegen de leider. U kan de wedstrijd morgen vanaf half negen trouwens live volgen op onze website.