Greenyard Maaseik verliest eerste plek aan Knack Roeselare

In het volleybal moest Greenyard Maaseik vanmiddag plots de bus opstappen richting Gent voor een barragewedstrijd in de competitie. Normaal gezien speelde Maaseik morgenavond in Waremme. Maar door een beslissing van het bondsparket verloor Maaseik zijn leidersplaats en moest het dus niet tegen Waremme maar tegen Gent spelen.

De hele zaak draait rond Maaseikenaar Vanker. De Est speelde een inhaalwedstrijd tegen Haasrode-Leuven terwijl hij in principe niet speelgerechtigd was. De bond greep niet in en er kwam geen klacht van de andere teams. Tot nu, twee maanden later, Roeselare zijn koppositie in het klassement aan Maaseik verloor en toch klacht indiende. De bond volgde Roeselare niet, maar vandaag geeft het bondsparket Roeselare toch gelijk. Maaseik eindigt dus tweede en moest deze namiddag halsoverkop de bus in richting Gent voor een play-offwedstrijd. Allesbehalve een ideale voorbereiding voor de Maaslanders dus.