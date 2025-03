Groen licht voor Domein Kiewit als tweede toegangspoort van De Wijers

Stad Hasselt heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de herinrichting van Domein Kiewit als tweede toegangspoort van natuurgebied De Wijers. Zo zal er aan de Putvennestraat een opvallend welkomstbaken worden geplaatst. Daarnaast wordt er ook een infopunt ingericht als startpunt voor wandelaars en fietsers. De totale kostprijs bedraagt 800.000 euro, een investering die wordt gedragen door de stad Hasselt en de Vlaamse overheid. De start van de werken is voorzien in de zomer van 2025, na Pukkelpop. Volgens de huidige planning wordt er een halfjaar gewerkt tot begin 2026.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Stad Hasselt organiseerden in december 2024 al een infomarkt op Domein Kiewit over het indienen van de omgevingsvergunning. Daar kregen bezoekers de kans om de plannen in detail te bekijken en in gesprek te gaan met projectmedewerkers. “Een van de blikvangers van de herinrichting is het versterken van de historische beukendreef als wandelverbinding tussen de parking en het herenhuis. Die vormt een belangrijke zichtas richting het park en draagt bij aan de herkenbaarheid en beleving van Domein Kiewit”, vertelt Karel Stevens van de Vlaamse Landmaatschappij. “De dreef aan de overkant wordt doorgetrokken van de Putvennestraat tot aan het sportcentrum van Kiewit. Zo ontstaat een veilige, natuurlijke en aangename verbinding tussen het domein en het sportcentrum, ideaal voor wandelaars en fietsers.”

Klimaatrobuuste parking en betere toegankelijkheid

De huidige asfaltparking maakt plaats voor waterdoorlaatbare verharding en wadi’s, zodat regenwater op een natuurlijke manier in de bodem kan doordringen. De bestaande groenzones krijgen een opfrissing met nieuwe bomen en struiken. Daarnaast worden de in- en uitrit aan de Putvennestraat gescheiden en wordt het fietspad duidelijker gemarkeerd om de verkeersveiligheid te verhogen. De toegankelijkheid van de bushalte wordt verbeterd, waardoor ook bezoekers die met het openbaar vervoer komen, vlotter het domein kunnen bereiken.



Tijdelijke hinder

De werken zullen tijdelijk voor hinder zorgen. De huidige parking wordt gesloten, maar er is een alternatieve parkeermogelijkheid voorzien op de weide naast de huidige parking. In- en uitrijden kan via de ingang van Chiro Kiewit. Ook De Lijn past tijdelijk haar eindhalte aan en verhuist deze naar het sportcentrum van Kiewit. Van daaruit is het zo'n tien minuten wandelen tot de speeltuin van Domein Kiewit. Bezoekers die het openbaar vervoer nemen, wordt aangeraden hun route vooraf te plannen. Fietsers kunnen het domein best inrijden via de Kiewitdreef of de Kiewitstraat.

"Natuurparel"

"De natuurgebieden de Wijers, het Wik, de Maten, de Demervallei, het provinciaal domein Bokrijk en het domein Kiewit zijn enkele van de vele natuurparels die Limburg rijk is", zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. "Deze ketting aan natuur rond Hasselt is niet alleen gekend om zijn biodiversiteit maar is ook uitermate geschikt om te wandelen en te fietsen. Zo’n gebied verdient het dan ook om goed gekend te zijn bij het brede publiek. Een dagbezoek is leuk maar een weekend is nog beter om deze prachtige gebieden te ontdekken. Deze toegangspoort zal hopelijk nog meer mensen inspireren tot een bezoekje aan het gebied en kennis te maken met de Limburgse gastvrijheid."

Natuurherstel Bokrijk-Kiewit

De vernieuwde toegangspoort is ook een eerste stap binnen ‘Natuurherstel Bokrijk-Kiewit’. Met dit project willen de betrokken partners water tussen nu en 2030 meer ruimte geven in de regio. “Meer en helderder water is nodig om de bedreigde dieren- en plantensoorten te laten overleven en de biodiversiteit in stand te houden. Door het slib in de vijvers te verwijderen, kan het vijvercomplex meer water opslaan en als een grote spons dienen tijdens periodes van extreme droogte of neerslag”, klinkt het. Natuurherstel Bokrijk-Kiewit is een samenwerking van de Vlaamse overheid, de steden Hasselt en Genk en Natuurpunt.