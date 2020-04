Vrouw krijgt toestemming van minister Weyts voor zoektocht naar vermiste hond

- In Tessenderlo zijn twee leveloze lichamen gevonden. Het zou gaan om een gezinsdrama dat een tijd geleden plaatsvond. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse omdat er explosieven bij de lichamen lagen.- In Ham overlijdt een 75-jarige vrouw uit Leopoldsburg nadat ze met haar rollator in het kanaal valt. - Baby Zoë, de Limburgse baby van één maand met het coronavirus, heeft vandaag het ziekenhuis mogen verlaten. Ze is aan de beterhand en moet samen met haar ouders drie weken thuis in quarantaine blijven. - Een Hasselts IT-bedrijf stelt haar helpdesk gratis ter beschikking van alle Limburgse leerkrachten en leerlingen nadat het afstandsonderwijs gisteren in de soep draaide.- En goed nieuws voor koppels met een partner in het buitenland: zij mogen weer de grens oversteken en elkaar bezoeken.