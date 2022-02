Grondwaterstanden op normaal peil voor de tijd van het jaar

- In Herk-de-Stad zijn honderden gezinnen getroffen door PFAS-vervuiling aan de brandweerkazerne. Ze krijgen een brief in de bus met een waarschuwing en de aanmaning om voorzorgsmaatregelen te nemen.- Terwijl het aantal coronabesmettingen daalt, stijgt het aantal opnames van coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen nog fors. Het goede nieuws is dat er minder verplegers ziek zijn.- Langere schooldagen en kortere vakanties om de schoolachterstand weg te werken. In Limburgse onderwijsmiddens wordt het voorstel van Voka Limburg, gisteren in het TVL Nieuws, afgeschoten. Het lost niets op aan het lerarentekort, klinkt het. - Racing Genk blijft jagen op een plek in de top vier. Genk zet zonder veel omhaal Zulte Waregem aan de kant.- En niet elke vlaai is een Limburgse vlaai. Vlaanderen en Nederland dienen een verzoek in tot Europese bescherming van het pronkstuk van de Limburgse bakkers.