Grootouders voor het klimaat voeren actie in Hasselt

- Voor 25.000 studenten start vandaag het academiejaar in het hoger onderwijs. Dat zorgde traditioneel voor files richting Hasselt en voor studenten die op de eerste dag al te laat op school arriveerden.- Is er voor studentenverenigingen leven na Sanda Dia? In een nieuwe TVL-reeks gaan we na of het studentenleven in Limburg verandert na het proces Reuzegom.- De inbreker die dood werd gevonden bij een opticien in Bocholt, stierf een natuurlijke dood. Dat blijkt uit de autopsie.- Ook Limburg moet zware inspanningen leveren om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat zeggen de Grootouders voor het Klimaat bij de start van een actieweek in onze provincie.- En in Hasselt is het EK wielrennen in Limburg voorgesteld. Over precies een jaar rijden de Europese toprenners van Heusden-Zolder naar Hasselt.