Kroongetuige Silvia Liskova komt namiddag aan het woord in de assisenzaak over de moord op haar man Silvio Aquino in 2015. Zeven jaar na de feiten zal de weduwe zich tot het hof en de jury richten als slachtoffer en getuige. Ze was bij de moord aanwezig, maar kon ontsnappen en vluchtte door het bos.