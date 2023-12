Group Bruno wint persprijs Voka

We openen met een tragisch verhaal uit Lommel. Of hoe een bouwdroom veranderde in een nachtmerrie. Een koppel kocht in 2013 een bouwperceel, maar ontdekte er een gigantische waterleiding onder. Eentje die zo’n 150.000 Limburgers water levert, en dus liggen de bouwwerken stil. Tien jaar later zitten de man en de vrouw in zak en as, financieel en emotioneel aan de grond. Het koppel betaalt een huis af dat er niet is. En op de koop toe moeten ze al negen jaar elders huur betalen.