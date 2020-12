H.Essers levert Pfizer-vaccin in heel Europa met extra beveiliging

De Limburgse transportfirma H.Essers staat in voor de verdeling van het coronavaccin. Nu Pfizer en BioNTech toestemming hebben gekregen in de Europese Unie, zal het COVID-19-vaccin van Pfizer/BioNTech vanaf 26 december in heel Europa worden gedistribueerd. De transportfirma H.Essers wil niets aan het toeval overlaten, en zal het vaccin met beveiligingsescorte vervoeren.

H.Essers heeft als logistiek dienstverlener de voorbije jaren een enorme expertise opgebouwd in het opzetten van geïntegreerde logistieke oplossingen voor de farmaceutische sector en werkt al vijftien jaar nauw met samen met Pfizer. "We kijken er ontzettend naar uit om die knowhow nu in te zetten voor een historisch sleutelmoment als dit," aldus Gert Bervoets, CEO van H.Essers.

Voor deze leveringen bundelt Pfizer de krachten met H.Essers. "De hele wereld zat te wachten op dit nieuws. Wij staan dan ook helemaal klaar om Pfizer als strategische partner te ondersteunen met een veilige en snelle distributie van de vaccins zodat mensen snel kunnen worden ingeënt. Ons bedrijf bouwde sinds 2006 een sterk gespecialiseerd farmanetwerk uit binnen Europa voor het vaak complexe transport van gevoelige farmaproducten. In combinatie met onze technologisch uitgeruste high secured trailers kunnen we op die manier het veilig en temperatuurgecontroleerd transport van de vaccins mogelijk maken."

Concreet zal H.Essers de komende maanden mee instaan voor de primaire distributie over de weg naar diverse distributieplatformen en luchthavens in heel Europa. Dankzij een eigen vloot van 600 beveiligde en temperatuurgecontroleerde trailers, kan de logistieke dienstverlener daarbij erg flexibel en snel schakelen, ook in uitzonderlijke piekperiodes.

Gezamenlijke expertise

"In onze jarenlange samenwerking met Pfizer en andere farmaklanten, hebben we een enorme gezamenlijke expertise opgebouwd op het vlak van temperatuurgevoelig transport," aldus Gert Bervoets. "Dat maakt dat we ook nu snel kunnen handelen. We hebben net de laatste hand gelegd aan een draaiboek dat een vlekkeloze en veilige distributie moet garanderen."

"Cruciaal in dat draaiboek zijn natuurlijk de transporttijden, de 24/7-monitoring en end-to-end track en tracing van het transport," vult Danny Hendrikse, Vice President Intercompany Operations bij Pfizer, aan. "Ook de temperatuur moet voortdurend worden opgevolgd. Bovendien zullen er wereldwijd diverse logistieke partners instaan voor de distributie. Deze partners worden allemaal aangesloten op een globaal systeem van Pfizer. Zo kunnen we op ieder moment nagaan waar een bepaalde lading zich bevindt."

Temperatuurgevoeligheid

De strikte naleving van de temperatuureisen wordt gegarandeerd door de combinatie van de passieve verpakking met droogijs, ontworpen door het farmaceutische bedrijf zelf, met de hightechvloot van H.Essers en de bewezen transportprocessen voor de farmalogistiek. De eigen controletoren van het logistieke bedrijf bewaakt de locatie en de temperatuur van de trailers 24/7.

Eerste leveringen op tweede kerstdag

Nu Pfizer de goedkeuring heeft, kunnen de eerste vaccins voor Europa nog dit jaar uitgeleverd worden. Op tweede kerstdag zullen 27 landen tegelijkertijd een eerste levering in ontvangst kunnen nemen. Deze distributie operatie zal conform de strenge temperatuur- en beveiligingscondities gebeuren. De transporten worden begeleid door beveiligingsescorte, en gemonitord door de H.Essers controletoren.

"Er wordt echt niets aan het toeval overgelaten", aldus Gert Bervoets. "Zowel de productie als de logistiek zijn tot in de puntjes voorbereid om een snelle en veilige distributie van de vaccins te garanderen."