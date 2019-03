Haalt STVV play-off 1? Bekijk de eerste reacties zondagavond op onze website.

Morgen is het uitkijken naar de finale in 1B. Mechelen ontvangt Beerschot-Wilrijk. In de heenwedstrijd werd het 0-0. Wie wint, gaat naar eerste klasse. Mechelen-Beerschot is ook een duel tussen Wouter Vrancken en Stijn Vreven. Een Limburgs onderonsje in de strijd om de titel in 1B.