Hasselt gaat acht gezinnen uitkopen in huizen die onteigend moeten worden

De helft van de vossen in Voeren is besmet met de gevaarlijke vossenlintworm. Die ziekte kan dodelijk voor de mens, maar de kans dat je de ziekte oploopt is gelukkig zeer klein. Toch is het best om waakzaam te zijn, handen wassen als je in het bos bent geweest. En vooral, je huisdieren geregeld laten ontwormen.