Hasselt gaat 110 Oekraïense vluchtelingen opvangen in internaat oude sportschool

Na de Welzijnscampus en de RECOR-site brengt de stad Hasselt alles in gereedheid voor een derde collectieve opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De stad bereikte een akkoord met de eigenaars van het vroegere internaat van de sportschool aan de Koning Boudewijnlaan, goed voor zo’n 110 bedden.



"Het internaat is nog niet zo lang geleden verhuisd naar de Elfde-Liniestraat", weet burgemeester Steven Vandeput. "Hierdoor zijn de noodzakelijke faciliteiten en nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en sanitair, nog aanwezig. Op dit moment zijn er op verschillende kamers ook al een bed en matras beschikbaar, dat bespaart ons binnenkort een grote zoektocht naar bedden."

In totaal zijn er 80 kamers in het internaat, maar het stadsbestuur mikt op 110 bedden. Zo kunnen bijvoorbeeld twee kinderen een kamer delen, of één ouder en één kind. "De solidariteit in onze stad is enorm", onderstreept de burgemeester. "Hasselaren, ondernemers en instellingen zoals de UHasselt en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap tonen allemaal hun warm hart. Een groot lichtpunt in deze donkere tijden."

Individuele privacy

Borghof Invest en de UHasselt stellen het gebouw kosteloos ter beschikking, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de inboedel. "We zijn heel blij met de snelheid die we konden maken in dit dossier en de nieuwe locatie op zich. Het internaat is voorzien voor het type opvang dat wij willen bieden aan de vluchtelingen: een duurzame en kwalitatieve opvanglocatie mét respect voor individuele privacy, en waar het mogelijk is een huiselijke sfeer te creëren", aldus burgemeester Steven Vandeput.

Hasselt hoopt in de eerste helft van april klaar te zijn met de laatste zaken die nog moeten gebeuren, zoals een grote schoonmaak, het installeren van een grote keuken en het inrichten van de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes. Met deze opvanglocatie erbij staat de teller van het aantal collectieve opvangplaatsen in Hasselt straks op 630. Momenteel zijn er zo’n 55 bedden ingenomen op de Welzijnscampus.