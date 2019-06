Politie CARMA heeft gisteren een supporter van KRC Genk gearresteerd. De 20-jarige man uit Houthalen-Helchteren gooide na afloop van de laatste thuiswedstrijd van Genk tegen Standard Luik Bengaals vuurwerk in het bezoekersvak. Na het laatste fluitsignaal op 19 mei liepen honderden supporters het speelveld op. Een 20-jarige Genk-supporter uit Houthalen-Helchteren ontstak Bengaals vuurwerk in de staantribune en begaf zich over het veld naar de bezoekersvakken van Standard Luik. Gemaskerd met een bivakmuts gooide hij de brandende staaf in het vak A. Meerdere supporters van Standard, waaronder enkele kinderen, konden nog net aan de kant springen om het vuurwerk te ontwijken. Drie maanden stadionverbod De politie kon de jongeman identificeren en arresteerde hem gisterenochtend. Hij werd verhoord in verband met het gebruik van het vuurwerk, wat in deze context als een verboden wapen beschouwd wordt. De man verscheen gisterennamiddag ook bij de onderzoeksrechter. Hij werd niet aangehouden maar kreeg wel een onmiddellijk stadionverbod van drie maanden opgelegd, in afwachting van de uitspraak door de rechtbank. De twintiger riskeert bovendien ook nog een boete en een bijkomend stadionverbod voor andere overtredingen. Voor het dragen van een bivakmuts mag hij een GAS-boete verwachten. Meerdere overtredingen Het bleef echter niet bij één geval. De politie is momenteel bezig met het identificeren van een dertigtal personen die overtredingen begingen op 19 mei. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd werd pyrotechnisch materiaal gebruikt. Na de wedstrijd moesten de ordediensten tussenkomen op het speelveld, om een confrontatie tussen de supportersgroepen te vermijden. Een aantal supporters gebruikte daarbij geweld. Zij kunnen zich ook aan een proces-verbaal verwachten.