- "Ik weet echt niet hoe ik de winter moet doorkomen", alleenstaande mama Hanna getuigt over de energiecrisis. Haar maandelijkse voorschotfactuur voor elektriciteit steeg van 85 euro naar 1.100 euro. - Wie zaterdagnacht van Noord-Limburg naar het zuiden moet of omgekeerd, moet rekening houden met een omleiding van 40 kilometer. Er wordt een fietsbrug geplaatst in Helchteren. - Ook in Limburg is water een schaars en kostbaar goed. De stad Peer lanceert daarom een kraanwaterroute om jong en oud bewust te maken van de waarde van water en de weg die drinkwater van bron tot kraan aflegt. - Het gaat niet goed met de paddenstoel in de Limburgse bossen. We leggen u uit hoe dat komt. - En Racing Genk is op z'n hoede voor de verplaatsing naar OHL. Het team van Marc Brys staat vijfde en wil graag eens de scalp van een topclub. Aan Racing Genk dus om te voorkomen dat het morgen uitschuift aan Den Dreef.