Hasselts drinkflessenmerk Kambukka bij 8.000 beste bedrijven wereldwijd

door Dirk Billion

Kambukka, het Hasseltse drinkflessenmerk haalt de bijna hoogste B Corp Score die een bedrijf kan krijgen. Het gaat dan over meer dan duurzaamheid en ecologie maar ook over het welzijn van de medewerkers, de klanten en de omgevingsimpact. Kambukka viert vandaag zijn vijfde verjaardag en is blij met de erkenning. Vanuit het Hasseltse hoofdkantoor verspreidt Kambukka zich over meer dan 63 landen. Het bedrijf draagt bij aan een shift in onze drinkgewoontes.