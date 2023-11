Nog tot minstens het einde van het jaar zit onze economie in een neerwaartste spiraal. Dat blijkt uit de meest recente conjunctuurbarometer van Voka Limburg. Er wordt verwacht dat de inflatie tegen februari rond de 4% zal blijven hangen. Ook de autosector kent nog heel wat moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis. Bij Groep JAM in Hasselt blijven ze spreken over een tekort aan halfgeleiders en wordt desondanks alles in het werk gesteld om te kunnen beantwoorden aan de grote vraag aan elektrische wagens.