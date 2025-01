- Donald Trump legt de eed af als president van de Verenigde Staten. We gaan na welke impact op Limburg we mogen verwachten.- Buitenlandse bedrijven investeren voor een recordbedrag in Vlaanderen maar in Limburg wordt er net minder geïnvesteerd.- De Lunch Garden aan de Grote Ring in Hasselt gaat dicht door het nakende faillissement. De andere twee vestigingen in Limburg krijgen een doorstart.- De Lanakenaar geeft zijn gemeentebestuur een goed rapport maar vraagt wel betere fiets- en voetpaden.- En TV Limburg verhuist naar de Corda Studio's in Hasselt. In dit nieuws geven we u een sneak peak van onze nieuwe locatie.