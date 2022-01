Vanaf 1 maart gaat Kris Claes, Directeur belangenbehartiging & talent bij Voka Limburg, een nieuwe uitdaging aan. Na acht jaren bij de Limburgse werkgeversorganisatie wordt hij Gedelegeerd Bestuurder van Voka Vlaams-Brabant. “Deze opportuniteit kon ik niet laten liggen. Er wachten een hoop nieuwe uitdagingen voor mij in Vlaams-Brabant”, zegt Claes. Naast Directeur belangenbehartiging en talent was Kris Claes de laatste drie jaar ook lid van het Management Comité van Voka. Maar nu vindt hij dat het tijd is voor de volgende stap in zijn carrière. “Ik heb een nieuwe uitdaging gekozen als Gedelegeerd Bestuurder van Voka Vlaams-Brabant, waar ik Peter Van Biesbroeck zal opvolgen. Ik heb er heel veel zin in, hoewel ik ook met een klein hart deze organisatie zal verlaten”, aldus Claes. “Ik heb altijd heel graag in Limburg gewerkt en de Limburgse belangen van onze ondernemingen verdedigt.” “Ik heb veel mogen en kunnen doen in Limburg, samen met het directieteam, het bestuur en de medewerkers. Ik ben Voka Limburg erg dankbaar voor alle kansen die ik hier heb gekregen. Het is een enorme leerschool geweest. Ik heb veel mooie en interessante mensen leren kennen, en heb hier dan ook sterke contacten aan overgehouden. Ik dank ook heel het Limburgs socio-economisch weefsel. Het was een eer om er deel van te mogen uitmaken.” 4 Limburgse managers “Wij zijn blij met deze doorgroei”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka limburg. “Dit zet de teller van Limburgers in het Management Comité van Voka op vier. Kris krijgt een kans die hij met beide handen moet grijpen. Op acht jaar tijd heeft hij heel wat nieuwe contacten gelegd en fantastisch lobbywerk geleverd voor onze Limburgse bedrijven. Daar zijn we hem erg dankbaar voor.”