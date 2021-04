Hasseltse strooidiensten maken wegen sneeuw- en ijsvrij

Het opdelen van Limburg in drie regio's is een louter symbolische discussie. Het verandert niets aan Limburg en het vermindert in geen geval de slagkracht van onze provincie. Dat zeggen de burgemeesters van Hasselt en Genk, Steven Vandeput en Wim Dries, in een reactie op een oproep van de Tongerse burgemeester en Open VLD-kopstuk Patrick Dewael in het TVL-Nieuws van gisteren. De burgemeesters van de twee grootste Limburgse steden vinden dat Hasselt en Genk de trekker moeten zijn van elk een eigen regio, met de huidige brandweerzones als basis. Beringen zou als derde stad van Limburg met het noorden een regio kunnen vormen. In dit scenario wordt Zuid-Limburg verdeeld tussen Hasselt en Genk. En dat is nu net het nachtmerrie-scenario waar Patrick Dewael voor waarschuwt.