UPDATE: Vermiste Hasseltse vrouw (77) met dementie is terecht

UPDATE: De politie heeft Antonina Petrikey in goede gezondheid aangetroffen. De 77-jarige vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht voor een check-up.



De politie is op zoek naar Antonina Petrikey. De 77-jarige vrouw met dementie werd voor het laatst gezien in de Albrecht Rodenbachstraat in Hasselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.



Antonina Petrikey heeft de Oekraïens nationaliteit en spreekt hoofdzakelijk Russisch. Ze is ongeveer 1m60 lang, slank gebouwd en heeft grijzend haar. Ze draagt mogelijk een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een witte trui, een zwarte jas, een blauwe jeansbroek, grijze sandalen, een mondmasker en een kleurrijke sjaal rond het hoofd. Ze heeft een lichtbruine handtas bij zich.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.



U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu