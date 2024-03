Heers opent gloednieuw Cultuurcentrum BASS, investering van 4,4 miljoen euro

Pukkelpop lost nog 32 nieuwe namen. Onder andere Pommelien Thijs zal voor het eerst solo op het hoofdpodium staan. Ook de Nederlandse MEAU, de Limburgse rapper DIKKE en de duitse elektro-dj Boys Noize zakken af naar het festival in Kiewit. De ticketverkoop gaat snel: enkel voor zondag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Zondag, de dag van o.a. Queens Of The Stone Age, The Offspring, The Smile, Haunted Youth, Merol, Sugababes en nu ook Pommelien Thijs. Vorig jaar al op Pukkelpop als acte de surprise bij Bazart, nu met haar eigen band. Ook toegevoegd aan de laatste dag van Pukkelpop: de Franse techno-dj en producer Anetha, postpunk van het Noord-Ierse trio Chalk, prachtige indiepop van Isaac Roux, de jonge Amerikaanse singersongwriter Jessie Murph, de heavy hardcore van Lionheart, de mooie meezingpop van Meau, Ramkot en hun ramrock, dj-sensatie salute en de rappende woordatlete Sampa The Great. VrijdagDe nieuwe toevoegingen aan de line-up voor vrijdag zijn het Engels-Amerikaanse indierockduo The Kills; UK drum ’n bass-lieveling Dimension, de frisse popmuziek van Maisie Peters, ook DIKKE en headliner Fred Again.. gaat vast ook ff ff ff ff een kijkje nemen tijdens de euforische rave van zijn maatjes Joy (Anonymous). Verder Ierse house en techno/rave van Kettama (Fun fact: heeft nu collab met Underworld), hardcore punkrock met Mannequin Pussy, de danspop van METTE, nostalgische soul en vintage R&B van Thee Sacred Souls en Tom Grennan, de Britse popzanger, - unlock level ‘grain’. ZaterdagOp zaterdag is het uitkijken naar Grammy Award-sensatie Killer Mike en ene helft van Run The Jewels, de Duitse electro-dj Boys Noize, de non-binaire 80’ies pop van Ada Oda, catchy grungepop van Baby Queen, happy house van Confidence Man, potige rock van Dead Poet Society, de charismatische allround-dj Malugi en de rock ’n roll-tornado Miles Kane. Ook Model/Actriz; noiserock met scheutje postpunk, de indiepoprockschilderijtjes van Mount Kimbie, de Nederlandse zangeres en rapper S10 en de punkwave-fusion van Sextile werden aan de zaterdagaffiche toegevoegd.