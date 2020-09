Helft van Limburgse CD&V-burgemeesters is tegen Vivaldi. Ze willen dat Coens geen onderhandelingen start

door Luc Moons





"Wij moeten niet in een coalitie stappen die geen meerderheid heeft in Vlaanderen. En CD&V dient niet om het land te depanneren", zeggen burgemeesters die tegen de onderhandelingen zijn. Het njet van de CD&V-mandatarissen is des te pijnlijker nadat voorzitter Coens in een mail aan alle CD&V-leden een bijna emotionele oproep deed om de rangen in de partij te sluiten en eindelijk te starten met onderhandelingen. Het toont aan hoe diep de verdeeldheid binnen de CD&V is.