Fruitboeren reageren: "Geen toerisme zonder fruitteelt"

De Vlaamse Waterweg nv lanceerde op 7 december 2016 een marktbevraging naar kandidaten voor de watergebonden terreinen op de voormalige Ford-site langs het Albertkanaal in Genk. Logistiek bedrijf H.Essers en Haven Genk NV zullen zone C in concessie ontwikkelen. Samen willen ze ruim 130.000 containers extra per jaar via de waterweg vervoeren. “De bedrijven die zich vestigen langs het Albertkanaal doen een gouden zaak”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “In Genk kan je ondernemen pal naast de watersnelweg. De binnenvaart biedt een ijzersterk alternatief voor de stilstand op de weg. En elke container die via het water kan gaan, is een vrachtwagen minder in de file”. “Het verheugt ons dat De Vlaamse Waterweg nv op zulke korte termijn twee waardevolle en toekomstgerichte investeringen kon aantrekken. Samen met ons zien deze bedrijven de sterke troeven van de binnenvaart,” aldus Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv. Gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts sluit hierbij aan: “We zijn overtuigd dat deze investeringen de regio heel wat economische mogelijkheden biedt om te groeien. Ik ben er dan ook van overtuigd dat steeds meer bedrijven het voorbeeld van hun collega’s zullen volgen en op hun beurt zullen ontdekken dat de binnenvaart een alternatief biedt voor hun logistiek.” Voordat de bedrijven zelf aan de slag kunnen, zal in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv de sloop van de voormalige Fordgebouwen gebeuren.