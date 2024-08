Chef-kok Lize Willems van restaurant Ma Marraine in Tongeren is genomineerd als Lady Chef of the Year. Dat is een zoektocht naar de beste vrouwelijke chef van het jaar. De Tongerse opende nog maar een jaar geleden haar eigen zaak met de focus op pure smaken en gezelligheid. Omdat personeel vinden een groot probleem is in de horeca, staat ze vaak alleen in de keuken en in de bediening. Het is volgens haar een groot compliment om nu al genomineerd te worden.