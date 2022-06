Herk-de-Stad vormt begraafplaatsen Donk en Schakkebroek om tot stilteparken

Home-start pakt uit met een opvallende campagne in Beringen. De organisatie verdeelt vanaf deze week 22.000 broodzakken met daarop een warme oproep om vrijwilliger te worden. “Want vrijwilligers zijn BROODnodig”, luidt de slogan. De vrijwilligers van Home-Start ondersteunen gezinnen door een wekelijks bezoekje aan huis. “Een fijne babbel bij een kopje koffie, helpen bij de thuisadministratie of samen babyspullen bij elkaar zoeken, ondersteuning bieden bij de contacten met school of een vrijetijdsactiviteit voor de kinderen zoeken, onze vrijwilligers vertrekken van de vraag van het gezin en ondersteunen waar nodig", vertelt Sofie Pauwels van Home-Start. "Nog teveel gezinnen hebben geen of weinig steun uit hun omgeving. Vrijwilligers laten gezinnen vooral voelen dat ze er niet alleen voor staan in onze stad." Zes bekende en minder bekende Beringenaren waaronder Marnicq Bervoets, Enza Denaro, Ann-Sofie Vanoverstijns, Hatice Baloglu, Silvie Aendekerk en Jo Deben erkennen het belang van een goed netwerk rond gezinnen met jonge kinderen en zetten de actie alvast mee in de kijker.