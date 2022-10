Truiense fotograaf Peter belandde in een rolstoel

In Pelt wordt alles in gereedheid gebracht voor het driedaagse klankfestival Oortreders. De vierde editie 'Sound in times of fluidity' staat in het teken van een maatschappij waarin vrijwel alles in beweging is. En hoewel je zou denken dat met de installaties, filmvoorstellingen en klankwandelingen een niche aangesproken wordt zijn de creaties en het samenspel van een erg hoog niveau in de euregio.