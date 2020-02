Herkenaar toont hoe hij vriendin doodstak en in waterput dumpte

In Beringen heeft de politie gisteren 11 grote flessen lachgas in beslag genomen. Die werden aangetroffen bij een verkeerscontrole. Het voertuig had de aandacht getrokken door een defect achterlicht. Bij het doorzoeken van de wagen werd er 28 liter lachgas aangetroffen in de kofferruimte. Lachgas is tegenwoordig populair bij jongeren als roesmiddel, maar in die context is het verboden. De 23-jarige bestuurder kon geen aanvaardbare uitleg geven voor de grote hoeveelheid in zijn auto. De flessen werden bestuurlijk in beslag genomen.